Brand in einer Fabrikationshalle

Steinfurt (ots) - Rheine, Hovestraße / Christianstraße Samstag, 18.05.2019, 21:53 Uhr In Rheine brennt zur Zeit eine Fabrikationshalle an der Hovestraße. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizei hat den Bereich der Hovestraße weiträumig gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung vor Ort aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiwache Rheine unter 05971 938 4215.