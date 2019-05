Pressebericht der KPB Steinfurt für Sonntag, den 19.05.2019

Trunkenheitsfahrt Burgsteinfurt, Ochtruper Straße Sonntag,

19.05.2019, 01:20 Uhr Eine 39jährige Frau aus Burgsteinfurt befuhr

mit ihrem Fahrrad und einem Fahrradanhänger die Ochtruper Straße. Das

Gespann fiel einer Polizeistreife auf, weil die Beleuchtung am

Fahrrad nicht funktionierte und weil die Burgsteinfurterin in starken

Schlangenlinien fuhr. Der durchgeführte Atemalkoholtest verlief

positiv, so dass der Frau auf der Polizeiwache eine Blutprobe

entnommen werden musste.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell