Hörstel, Verkehrsunfallflucht

Hörstel (ots) - Am Freitag (17.05.) ist auf der Dr. Hallauer-Straße ein Pkw angefahren und erheblich beschädigt worden. Der silberne VW Passat war dort im verkehrsberuhigten Bereich in der Zeit zwischen 12 Uhr und 16 Uhr geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Aufgrund der Unfallspuren geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw oder ein Fahrzeug mit Aufbau/Anhänger handelt. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

