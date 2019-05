Recke, Dieseldiebstähle geklärt

Recke (ots) - Die Polizei hat einen 46-jährigen Mann aus Ibbenbüren ermittelt, der dringend verdächtigt ist, in den Monaten März, April und Mai 2019 wiederholt Dieseldiebstähle begangen zu haben. Der Mann soll in vier Fällen auf einem Firmengelände an der Ibbenbürener Straße Dieselkraftstoff aus einem dort abgestellten Fahrzeug abgezapft haben. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

