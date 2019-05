Steinfurt-Bu., Sachbeschädigungen

Steinfurt (ots) - In der Nacht zum Samstag (18.05.2019) ist an der Ochtruper Straße, in Höhe Hausnummer 26, ein lautes Geräusch gehört worden. Wie sich herausstellte, hatten unbekannte Täter gegen 03.00 Uhr einen Gullideckel in eine Schaufensterscheibe des Action Marktes geworfen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Im Weiteren wurde festgestellt, dass dort auch ein geparkter PKW offensichtlich durch einen Gullideckel beschädigt worden war. Auch hier wurde der Schaden auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

