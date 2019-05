Emsdetten, versuchter Einbruch

Emsdetten (ots) - Unbekannte Täter wollten am Montag (20.05.2019), während der Tagesstunden, in ein Wohnhaus am Pottmeierweg einbrechen. Gegen 12.00 Uhr hatte ein Bewohner das Einfamilienhaus verlassen. Zu dem Zeitpunkt ließ sich die Hauseingangstür problemlos schließen. Dies änderte sich, als er gegen 16.00 Uhr zurückkehrte. Nun ließ sich die Tür nur noch mit viel Kraft zuziehen. An der Tür und am Rahmen war eine Hebelspur zu erkennen. Eine Nachschau im Gebäude bestätigte, dass die Täter das Grundstück verlassen hatten, ohne in das Haus gelangt zu sein. Die Polizei sucht Zeugen, die auf den Einbruchsversuch in dem Wohngebiet zwischen dem Grevener Damm und dem Hemberger Damm aufmerksam geworden sind, Telefon 02572/9306-4415.

Von Anonymous User