Horstmar, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Horstmar (ots) - Nach einem Vorfall, der sich am Sonntagabend (19.05.) auf der Straße "Drostenkämpchen" ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein Autofahrer war gegen 21.05 Uhr auf der Straße "Drostenkämpchen" unterwegs. In Höhe Castelleweg bemerkte er plötzlich eine dünne Schur vor seiner Windschutzscheibe. Der Autofahrer hielt an und stellte bei näherem Hinsehen fest, dass Unbekannte vom Schulhof des Gymnasiums bis zur Einmündung Castelleweg in Burst-/ Kopfhöhe eine dünne, stoffähnliche Schnur, vom Durchmesser ähnlich einer Angelschnur, über die Straße gespannt hatten. Die Schnur war an einem Absperrpoller am Schulhof und einem Metallpfosten auf der gegenüberliegenden Straßenseite angeknotet. An dem PKW ist kein Schaden entstanden. Die kaum sichtbare Schnur stellte jedoch, insbesondere für Fahrrad und Motorradfahrer, eine erhebliche Gefahr dar. Eine Passantin erklärte, gegen 20.45 Uhr an der Stelle vorbeigelaufen zu sein. Sie habe die Schnur dabei nicht bemerkt. Die Ermittler fragen daher: Wer hat zwischen 20.45 Uhr und 21.05 Uhr im Bereich Drostenkämpchen/ Castelleweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

