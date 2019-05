Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Ibbenbüren (ots) - Auf der Riesenbecker Straße sind am Mittwochnachmittag (22.05.2019) zwei sich entgegenkommende PKW kollidiert. Dabei wurde eine 22-jährige Autofahrerin aus Rheine leicht verletzt. Die Sachschäden an den beiden Autos werden auf cirka 12.000 Euro geschätzt. Um 16.00 Uhr wollte ein 80-jähriger Autofahrer, der in Richtung Riesenbeck fuhr, nach links auf die Einfahrt eines Parkplatzes einbiegen. Dabei stieß der PKW des Ibbenbüreners mit dem Wagen der jungen Frau aus Rheine zusammen.

