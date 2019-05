Nordwalde, Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag

Nordwalde (ots) - Auf der Straße "Westerode" hat sich am Mittwochnachmittag (22.05.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 15.00 Uhr fuhr ein 24-jähriger Altenberger mit einem Transporter in Richtung Reckenfeld. Auf der schmalen Straße kam ihm zur geleichen Zeit eine 50-jährige Autofahrerin aus Greven entgegen. Beide Fahrzeuge fuhren daher nach rechts, um ein Kollision zu vermeiden. Dabei fuhr der junge Mann den Spuren zufolge am Fahrbahnrand über eine Baumwurzel. Er verlor die Kontrolle über den Wagen, der schließlich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kam. Der 24-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Schaden an dem stark beschädigten Transporter wird auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt. Zu einer Berührung mit dem PKW der Grevenerin ist es nicht gekommen, so dass an ihrem Wagen kein Schaden entstand.

