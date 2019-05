Ochtrup, B 54, Verkehrskontrolle

Ochtrup (ots) - Am Mittwoch (22.05.), in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, haben Beamte der Kreispolizeibehörde und des Zolls auf dem Parkplatz Weiner Fahrzeuge kontrolliert. Bei zehn Autofahrern stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Den Betroffenen wurden Blutproben entnommen. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. In neun Fahrzeugen fanden die Beamten geringe Mengen Betäubungsmittel. Die Drogen wurden sichergestellt. Außerdem sind bei den Kontrollen 16 Ordnungswidrigkeiten und drei Verkehrsvergehen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, festgestellt worden. In allen Fällen sind Ordnungswidrigkeiten- beziehungsweise Strafverfahren eingeleitet worden.

