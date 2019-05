Saerbeck, Einbruch

Saerbeck (ots) - Über den Gartenbereich haben sich unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag Zugang zu einer Terrasse am Lauen Esch verschafft. Nachdem sie dort die Zugangstür des Einfamilienhauses aufgebrochen hatten, sahen sie sich in den Räumen um. Sie erbeuteten unter anderem Mobiltelefone und Geldbörsen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415. Die Tatzeit liegt zwischen dem späten Mittwochabend (22.05.2019), 23.30 Uhr und Donnerstagmorgen (23.05.2019), 05.45 Uhr.

