Greven, Verkehrsunfall/Sachbeschädigung

Greven (ots) - Am Rathaus in Greven, an der Rathausstraße 6, gegenüber der Sparkasse, ist eine Beschädigung festgestellt worden. Durch einen zurzeit noch unbekannten Fahrzeugführer wurde die Außenfassade des Rathauses beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 09.05.2019, 13.00 Uhr und dem 22.05.2019, 16.00 Uhr. Auf Grund der Lage der Beschädigung handelte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug vermutlich um einen gelben Lkw, möglicherweise mit Anhänger. Die Schadenshöhe liegt derzeit nicht vor. Eine Überprüfung der Außenfassade durch eine Fachfirma ist veranlasst. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

