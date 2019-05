Pressebericht der KPB Steinfurt für Samstag, den 25.05.2019

Steinfurt (ots) - Greven - Einbruch in Sanitärfirma und Papierverarbeitungsfirma Samstag, 25.05.2019, 00:00 Uhr bis 00:15 Uhr Unbekannte Täter schlugen zur Nachtzeit eine Fensterscheibe eines Lagerraumes einer Sanitärfirma in der Straße Am Eggenkamp ein und entwendeten diverses, teilweise hochpreisiges Werkzeug. Anschließend hebelten sie eine Tür eines Lagerraumes der direkt daneben liegenden Papierverarbeitungsfirma auf. Nicht bekannt ist, ob dort etwas entwendet wurde. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Pkw Kombi in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich des Tatortes Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571-928-0.

