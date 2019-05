Tecklenburg, Einbruch in eine Schule

Tecklenburg (ots) - Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Freitagabend, 17.00 Uhr und Sonntagabend (26.05.), 18.00 Uhr, sind Unbekannte in das Gebäude der Haupt- und Gesamtschule eingedrungen. Durch ein Fenster im Kellergeschoss verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumlichkeiten. Die Türen zum Sekretariat und zum Lehrerzimmer wurden gewaltsam aufgebrochen. Anschließend wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Was gestohlen worden ist, steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon, 05481/9337-4515.

