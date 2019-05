Rheine, Brand einer Papiertonne

Rheine (ots) - In der Nacht zu Sonntag (26.05.), gegen 01.15 Uhr, hat auf dem Grundstück eines Wohnhauses an der Habichtstraße eine Papiertonne gebrannt. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Papiertonne vorsätzlich in Brand gesetzt worden ist. Durch das Feuer wurden zwei weitere Mülltonnen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf wenige Hundert Euro. Der Brand ist von einem Zeugen bemerkt worden, der das Feuer selbstständig löschte. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Habichtstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User