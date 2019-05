Steinfurt/ Horstmar, Öffentlichkeitsfahndung

Steinfurt/ Horstmar (ots) - Von Januar bis März 2019 kam es zu insgesamt drei Diebstählen in Geschäften in Steinfurt und Horstmar. Die Diebstähle ereigneten sich jeweils in der Mittagszeit, außerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Geschäfte. Der Tatverdächtige konnte in zwei Fällen videografiert werden. Es ist ersichtlich, dass die Person zunächst die jeweiligen Räumlichkeiten ausspäht und bei günstiger Gelegenheit in die Räumlichkeiten eindrang. Es wurde jeweils Bargeld entwendet. Auffällig ist, dass alle Taten während der Mittagsruhe der Ladenlokale stattfanden. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Von Anonymous User