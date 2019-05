Neuenkirchen, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag (24.05.), kurz vor Mitternacht, im Kreuzungsbereich Friedenstraße/Pastorenkamp ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen. Gegen 23.40 Uhr war ein Taxi auf der vorfahrtberechtigten Friedenstraße in Richtung Westfalenring unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierte das Taxi mit einem aus dem Pastorenkamp kommenden PKW, vermutlich einem schwarzen Ford. Der Fahrer dieses Wagens fuhr ohne anzuhalten weiter. Ein 59-jähriger Fahrgast ist bei dem Unfall leicht verletzt worden. Am Taxi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Das flüchtige Fahrzeug ist an der Fahrerseite beschädigt, möglicherweise ist die Seitenscheibe zerstört worden. Der Fahrer soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen, den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer machen können. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

