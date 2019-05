Emsdetten, Einbruch/PKW-Diebstahl

Emsdetten (ots) - In ein Gebäude eines Autohandels am Grevener Damm ist in der Nacht zum Dienstag (28.05.2019) eingebrochen worden. Der oder die Täter brachen in der Zeit zwischen Montagabend, 20.00 Uhr und Dienstagmorgen, 06.10 Uhr zunächst gewaltsam ein Fenster und im Weiteren eine Zwischentür auf. Bei der Suche nach Diebesgut stießen sie auf die Schlüssel für einen draußen abgestellten PKW. Mit dem schwarzen Audi fuhren die Diebe davon. An dem nicht zugelassenen Wagen befanden sich keine Kennzeichen. Der Wert des PKWs liegt im fünfstelligen Eurobereich. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder dem PKW-Diebstahl machen können, Telefon 02572/9306-4415. Zudem fragen sie: Wo ist der schwarze Audi A5 Coupe jetzt abgestellt worden? Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang mit einem ebenfalls in der Nacht zum Dienstag verübten Kennzeichendiebstahl vorliegt. Von einem Auto an der Blumenstraße, etwa einen Kilometer vom Einbruchstatort entfernt, waren beide Kennzeichen (ST - GE 66) entwendet worden.

