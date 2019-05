Greven, Feuer gelöscht

Greven (ots) - Ein Passant hat in der Nacht zum Dienstag (28.05.2019), gegen 00.50 Uhr, auf einer Grünfläche an der Rathausstraße ein Feuer bemerkt. Diese befindet sich zwischen den Haus Nummer 27 und dem Kreisverkehr Münsterdamm. Es brannte mittig auf einer Grünfläche an einem Baum. Nachdem der Mann die etwa 70 cm hohen Flammen, auf einer Fläche von etwa 50 x 50 cm gesehen hatte, stoppte er einen Autofahrer und bat diesen, die Polizei zu verständigen. Die beiden Männer und im Weiteren ein noch hinzukommender Polizeibeamter konnten das Feuer löschen. De Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Demnach ist nach derzeitigem Stand von einer Brandstiftung auszugehen. Die Beamten bitten um Hinweise untere Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User