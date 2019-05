Neuenkirchen, Verkehrsunfall

Neuenkirchen (ots) - Am Montagmorgen (27.05.2019) hat sich an der Wettringer Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 09.00 Uhr wollte ein 40-jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen vom Eichenweg nach rechts auf die vorfahrtberechtigte Wettringer Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer E-Bike-Fahrerin. Die 44-jährige Frau aus Neuenkirchen fuhr auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg in Richtung Wettringen. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Neuenkirchenerin in ein Krankenhaus. Die Sachschäden am PKW und am E-Bike belaufen sich jeweils auf mehrere Hundert Euro.

