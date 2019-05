Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Freitag (24.05.), gegen 12.30 Uhr, stellte ein Autofahrer seinen weißen SUV auf dem Parkplatz des TOOM-Baumarktes ab. Als er gegen 12.55 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er hinten rechts an der Stoßstange eine Beschädigung fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User