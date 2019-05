Rheine, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Rheine (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (29.05.2019) ist auf der Bergstraße ein Motorrollerfahrer verunglückt. Der 34-jährige Rheinenser war um kurz nach 06.00 Uhr mit dem Kleinkraftrad in Richtung Sandkampstraße gefahren. In Höhe der Zufahrt zur Feuer-/Rettungswache fuhr er mit dem Zweirad auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW auf. Den Schilderungen zufolge hatte er diesen wegen der tiefstehenden Sonne nicht rechtzeitig wahrgenommen. Nach dem Zusammenstoß kam der 34-Jährige zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Sachschäden werden auf 3.200 Euro geschätzt. Die Bergstraße war bis 07.10 Uhr gesperrt.

Von Anonymous User