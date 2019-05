Ochtrup, Nachtrag zu einem Einbruch

Ochtrup (ots) - Die Polizei hat nach einem Einbruch einen Tatverdächtigen ermittelt. Über die Weihnachtstage 2018 war in ein Seniorenheim an der Parkstraße eingebrochen und ein kleiner Tresor gestohlen worden. Im Laufe der akribischen Auswertungen der am Tatort gesicherten Spuren ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 37-jährigen Mann aus Metelen. Der Mann wurde zur der Tat vernommen. Trotz der vorliegenden Beweise zeigte er sich nicht geständig.

Von Anonymous User