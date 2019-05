Lotte-Wersen, Diebstahl

Lotte (ots) - Am Gärtnerweg, in der Nähe des Teichweges, ist ein Bauwagen aufgebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 17.00 Uhr und Mittwochmorgen (29.05.2019), 06.50 Uhr, in dem Bereich oder unmittelbar an dem roten Bauwagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der oder die Täter knackten das Schloss des Wagens und begaben sich dann ins Innere. Daraus stahlen sie ein Nivelliergerät sowie ein Dreiecksstativ und eine fünf Meter lange Aluminiumlatte. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren Hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Sie fragt auch: Wer kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände machen?

