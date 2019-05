Rheine, Einbruch in ein Lokal

Rheine (ots) - In einem Lokal an der Münsterstraße sind mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen Sonntagmorgen (26.05.2019) und Dienstagmittag (28.05.2019) hatten sich unbekannten Täter Zugang zu dem Lokal verschafft. In den Räumen wandten sie sich scheinbar gezielt den Automaten zu und brachen sie auf. Aus den Geräten entwendeten sie das Bargeld. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Tätern aufgenommen. Die Beamten bitten jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen, die im Bereich Münsterstraße/Münstermauer gemacht worden ist. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

