Steinfurt-Bu., Verkehrsunfallflucht, Autofahrerin schwer verletzt

Steinfurt (ots) - Nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend (28.05.) auf dem Mesumer Damm ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Gegen 18.30 Uhr befuhr eine PKW-Fahrerin den Mesumer Damm in Fahrtrichtung Mesum. Kurz vor der Emsdettener Straße kam ihr in einer Linkskurve ein Fahrzeug aufgrund eines Überholvorganges so nah auf ihrer Spur entgegen, dass sie ausweichen musste, ins Schleudern geriet und an einem Baum verunfallte. Die 34-jährige Fahrerin aus Steinfurt wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Derzeit ist unklar, ob es bei dem Unfall eine Berührung gegeben hat. Zeugen gaben an, dass es sich bei dem flüchtigen PKW um eine schwarze Limousine gehandelt habe, die in Richtung Steinfurt weitergefahren ist. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeug und Fahrer machen können. Hinweise bitte unter Telefon, 02551/15-4115.

Von Anonymous User