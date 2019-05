Ibbenbüren, PKW aufgebrochen

Ibbenbüren (ots) - Im westlichen Ibbenbürener Stadtgebiet sind in der Nacht zum Mittwoch (29.05.2019) drei BMW-Fahrzeuge aufgebrochen worden. Der oder die Täter waren an den Straßen Am Forsthaus, In der Westfeldmark und an der Emslandstraße am Werk. Die Fahrzeuge waren in den Abendstunden, bis 22.00 Uhr, auf Grundstückseinfahrten abgestellt worden. In den Morgenstunden, ab 06.15 Uhr, stellten die drei Betroffenen dann die Diebstähle aus den PKW fest. Aus dem Innern hatten die Diebe verschiedene hochwertige Geräte entwendet, wie Navigationsgeräte, iDrive Controller, Lenkräder und Airbags. Die Schäden an den Wagen werden jeweils auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Einige Tausend Euro beträgt in jedem Einzelfall der Wert der gestohlenen Geräte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

