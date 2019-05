Mettingen, Einbrüche in zwei Geschäfte

Mettingen (ots) - In die beiden benachbarten Geschäfte im Fachwerkbau an der Burgstraße ist in der Nacht zum Mittwoch (29.05.2019) eingebrochen worden. Die Ladenlokale waren am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr verlassen und ordnungsgemäß verschlossen worden. Am nächsten Morgen wurde dann zunächst der Einbruch in ein Geschäft bemerkt. Ein Blick zur Tür des zweiten Geschäftes verriet, dass auch hier ein Hebelwerkzeug angesetzt worden war. Aus den Geschäften erbeuteten die Täter Kosmetika, Schmuckstücke sowie Kleidungsstücke, überwiegend Kinderkleidung. Eine genaue Auslistung der gestohlenen Gegenstände wird erstellt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, Telefon 05451/591-4315.

