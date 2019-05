Wettringen, Verkehrsunfall, Radfahrer und Motorradfahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots) - Ein 62jähriger Radfahrer aus Wettringen befuhr am Donnerstag(30.05.), gegen 16.00 Uhr, den neben der Kreisstraße K61 verlaufenden Radweg. Zur gleichen Zeit befuhr ein 20jähriger Kradfahrer aus Neuenkirchen mit seinem Kraftrad die K61 in Fahrtrichtung Wettringen. In Höhe der Hausnummer 86 verließ der Radfahrer den Radweg und überquerte die K61. Der Motorradfahrer bremste stark ab, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr vermeiden. Der Motorradfahrer und der Radfahrer stürzten. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt.

Von Anonymous User