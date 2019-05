Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Dienstag (28.05.2019), gegen 09.45 h stellte eine Pkw-Fahrerin ihren weißen Audi Q 2 auf dem Parkplatz Weberstraße 74 ab. Als sie nach einer Stunde ihren Pkw wieder nutzen wollte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite, von der Fahrertür bis zum hinteren Radkasten fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Offensichtlich war ein fremdes Fahrzeug gegen den Audio gefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person zu ermöglichen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/ 591 - 4315.

Von Anonymous User