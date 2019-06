Ibbenbüren, Venesch Samstag, 01.06.2019, 16.30 Uhr An einem

Einfamilienhaus am Venesch hat eine Hecke gebrannt. Die Brandursache

ist nicht bekannt. Das Feuer wurde von Nachbarn und der Feuerwehr

gelöscht. Durch Funkenflug sind ein Tisch, ein Sonnenschirm und eine

Markise beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf

etwa 3.300 Euro. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die

Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Greven, An der Landwehr Samstag, 01.06.2019, 21.00 Uhr Zeugen

haben am Samstagabend an einem Waldweg im Unterholz ein Feuer gesehen

und die Feuerwehr benachrichtigt. Das Feuer wurde von der Feuerwehr

gelöscht, es hatten Gartenabfälle gebrannt. Den Zeugen war kurz nach

der Brandentdeckung eine Person aufgefallen, die sich rasch von der

Brandstelle entfernt hatte. Vorsätzliche Brandstiftung kann nicht

ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise

bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell