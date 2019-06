Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Freitag (31.05.), zwischen 15.45 Uhr und 16:00 Uhr, ist auf der Otto-Bergmeyer-Straße, vor der Firma RF Computer, ein weißer BMW X3, hinten links am Heck angefahren worden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500,- Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

