Greven, Verkehrsunfall

Greven (ots) - Bei einem Verkehrsunfall Am Fiskediek ist am Montag (03.06.), gegen 22.30 Uhr, eine 17-jährige Mofafahrerin schwer verletzt worden. Die 17-Jährige fuhr mit ihrem Mofa in den Einmündungsbereich Am Fiskediek/Grabenstraße ein. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw eines 49-Jährigen, der von der Grabenstraße nach links in die Straße Am Fiskediek abbiegen wollte. Die 17-jährige Grevenerin stürzte zu Boden und wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden wird auf etwa 1.750 Euro geschätzt.

Von Anonymous User