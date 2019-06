Ibbenbüren, Verkehrsunfall, Rollerfahrer schwer verletzt

Ibbenbüren (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Brüder-Grimm-Straße/ Freiherr-vom-Stein-Straße ist am Montagabend (03.06.) ein 17-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Gegen 20.55 Uhr befuhr ein 42-jähriger Autofahrer die Brüder-Grimm-Straße in Richtung Ibbenbürener Straße. Beim Überqueren der Kreuzung kollidierte er mit dem vorfahrtberechtigten Rollerfahrer, der auf der Freiherrr-vom-Stein-Straße unterwegs war. Der 17-jährige Mettinger wurde vor Ort notärztlich versorgt und dann in ein Krankhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Von Anonymous User