Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots) - Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag (31.05.), gegen 13.00 Uhr ereignet hat, Zeugen. Ein Pkw - Fahrer befuhr mit seinem schwarzen Mercedes den Markt. In Höhe der Kirche tauchte plötzlich zwischen zwei parkenden Fahrzeugen ein Radfahrer auf. Er stieß mit seinem Fahrrad gegen den hinteren rechten Teil des Mercedes. Der Radfahrer stürzte hierbei und verletzte sich vermutlich am Bein. Noch bevor sich der Fahrzeugführer um den gestürzten Radfahrer kümmern konnte, stand er auf und fuhr davon. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen etwa 8 bis 10-jährigen Jungen mit schwarzen Haaren und einem grünen Fahrrad gehandelt haben. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon: 05971/938-4315.

Von Anonymous User