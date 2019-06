Steinfurt, Einbruchsdiebstahl in ein Schulgebäude

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter sind in ein Schulgebäude an der Ochtruper Straße eingebrochen. Die Eingangstüren waren am Montag (03.06.), gegen 16.15 Uhr, ordnungsgemäß abgeschlossen worden. Als am nächsten Tag, gegen 07.50 Uhr wieder aufgeschlossen werden sollte, wurde festgestellt, dass Einbrecher eine hintere Eingangstür aufgehebelt hatten. Die Einbrecher begaben sich dann in die erste Etage, scheiterten hier aber mit dem Aufbruch einer Eisentür. Sie gingen zur vorderen Eingangstür und hebelten diese auf. Danach begaben sie sich in das Innere des Gebäudes und brachen verschiedene Bürotüren auf. Sie durchsuchten die Büros. Was die Einbrecher mitgenommen haben, steht noch nicht genau fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

