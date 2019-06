Ibbenbüren, Bombendrohung

Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstag (05.06.), gegen 11.45 Uhr, ging bei der Polizei in Steinfurt ein Telefonnotruf ein. In diesem Gespräch kündigte eine männliche Stimme eine Bombe in der Polizeiwache Ibbenbüren an. Die Polizeiwache und das angrenzende Rathaus wurden sofort evakuiert. Eine vor dem Haus aufgefundene Tasche sowie die beiden Gebäude wurden durchsucht. Ein Sprengstoffspurhund suchte den engeren Bereich ab. Es wurde keine Bombe gefunden. Die beiden Gebäude wurden gegen 12.45 Uhr wieder freigegeben. Die Ermittlungen bezüglich des Anrufers dauern an.

Von Anonymous User