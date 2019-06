Emsdetten, Diebstahl eines BMW X 5, Tatverdächtiger ermittelt

Emsdetten (ots) - Rund eineinhalb Jahre nach dem Diebstahl des weißen BMW X 5 ist ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Der BMW war in der Nacht zum 06.11.2017 an der Landrat-Poetschki-Straße gestohlen worden. Die Ermittler hatten seinerzeit am Tatort intensiv nach Spuren gesucht. Eine der gesicherten Spuren hat jetzt zur Ermittlung eines Tatverdächtigen geführt. Ein 35-jähriger Litauer, der bereits wegen ähnlicher Delikte in den Niederlanden und in Österreich aufgefallen ist, konnte als Spurenleger identifiziert werden. Aktuell befindet sich der 35-Jährige in Österreich in Untersuchungshaft.

