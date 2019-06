Rheine, Wohnungseinbruch ( Versuch)

Rheine (ots) - Unbekannte Einbrecher haben versucht, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Röwenkamp aufzubrechen. Der Wohnungsinhaber hatte seine Wohnung am Mittwoch (05.06.), gegen 13.30 Uhr, verlassen. Als er gegen 15.30 Uhr wieder zurückkam, stellte er frische Hebelspuren an seiner Wohnungstür fest. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die abgeschlossene Tür aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

