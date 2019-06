Hörstel, Körperverletzungen

Hörstel (ots) - Die Polizei hat die Ermittlungen nach Auseinandersetzungen aufgenommen, die sich am Samstagabend oder in der Nacht zum Sonntag (09.06.2019) im Umfeld des Festplatzes in Birgte zugetragen haben. Wiederholt war die Polizei zur Bonifatiusstraße/Riehenweg gerufen worden. Gegen 22.30 Uhr hatten sich zwei jungen Männern, die auf dem Weg zu dem Fest waren, eine Gruppe Jugendlicher von hinten genähert. Die Geschädigten wurden geschlagen. Um 02.45 Uhr hatte eine aus etwa fünf Personen bestehende Gruppe auf vier junge Männer einschlagen und eingetreten. Zudem wurde bekannt, dass ein jugendlicher Randalierer, der vom Platz geführt werden sollte, ein Mitglied des Veranstaltungsteams getreten und geschlagen hatte.

Von Anonymous User