Kreis Steinfurt, Eigentumsdelikte

Emsdetten, Mettingen, Rheine, Westerkappeln, Greven, Ibbenbüren, Ochtrup, Lengerich, Wettringen, Neuenkirchen,Tecklenburg (ots) - Ort: Emsdetten, Am Kompaniekamp (Kreuzung Engelnkamp/Sträterstraße) Zeit: Dienstag, 11.06.2019, 02.22 Uhr Drei männliche, dunkel gekleidete Personen, die sich an einem Zigarettenautomaten aufhielten, liefen in Richtung Grünring und dann in Richtung Neuenkirchener Straße davon. Der Automat war erheblich beschädigt worden. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

