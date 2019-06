Emsdetten, Ladendiebe gefasst

Emsdetten (ots) - In der Emsdettener Innenstadt waren am Dienstagmittag (11.06.2019) Ladendiebe unterwegs. Gegen 13.30 Uhr betrat ein Mann an der Kirchstraße ein Geschäft für Telekommunikation. Als der vermeintliche Kunde den Geschäftsmann in ein Gespräch verwickelt hatte, betraten zwei weitere Männer das Ladenlokal. Das hinzugekommene Duo ging zielstrebig zu den Auslagen der Mobiltelefone. Ein Täter riss ein hochwertiges Handy aus den Halterungen. Mit der Beute verließen sie das Geschäft, der dritte Mann folgte ihnen unmittelbar. Aufgrund der guten Beschreibung konnten zwei 22 und 23 Jahre alte Tatverdächtige, und zwar die beiden, die das Geschäft zuletzt betreten hatten, in der Nähe des Tatortes angeroffen werden. Einer von ihnen hatte das gestohlene iPhone in der Jackentasche.

Von Anonymous User