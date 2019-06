Ochtrup, Verkehrsunfall

Ochtrup (ots) - Auf der Schützenstraße hat sich am Donnerstagmittag (13.06.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 13.10 Uhr war dort ein Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten unterwegs. Die in beiden Richtungen fahrenden Fahrzeuge fuhren daher an den rechten Fahrbahnrand. Ein nun folgender Zweiradfahrer, der in Richtung L 510/Industriegebiet fuhr, bremste hinter einem Auto ebenfalls ab. Dabei verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über den Motorroller und stürzte. Der 58-jährige Ochtruper erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Roller beträgt einige Hundert Euro.

