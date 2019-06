Greven, 2. Nachtrag zum Verkehrsunfall

Greven (ots) - 2. Nachtrag: Ein 65-jähriger Grevener war mit seinem PKW auf der Emsdettener Straße (K 53) von Greven in Richtung Reckenfeld unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr er etwa in Höhe der Straße "Herberner Mersch" mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit dem PKW einer 33-jährigen Grevenerin. Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der 65-Jährige wurde aus dem PKW geborgen. Die Rettungskräfte/Notarzt versuchten, den Mann zu reanimieren. Der Grevener verstarb an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Dabei wird geprüft, ob ein medizinischer Notfall vorgelegen haben könnte.

