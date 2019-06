Nordwalde, Fahrzeuge aufgebrochen

Nordwalde (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (13.06.2019), nach 19.00 Uhr, sind in Nordwalde zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden. Die beiden Wagen, ein Renault Master und ein Fiat Ducato, waren an der Bahnhofstraße, auf dem Parkplatz in der Nähe der Bahngleise, abgestellt worden. Die Täter knackten an den beiden Fahrzeugen jeweils ein Türschloss. Aus dem Innern entwendeten sie mehrere Arbeitsgeräte, drei Bohrmaschinen, einen Trennschleifer und zwei Taschenlampen im Wert von cirka 1.500 Euro entwendet. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in dreistelliger Eurohöhe. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

