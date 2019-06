Greven, Verkehrsunfall

Greven (ots) - Am Mittwoch (12.06.2019), gegen 12.35 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich "Am Fiskediek"/ Wöstenstraße ein Verkehrsunfall. Ein 17- jähriger Jugendlicher aus Greven befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Straße "Am Fiskediek" in Richtung Overmannstraße. Nach den Schilderungen des 17- Jährigen habe er auf Grund einer Radfahrerin, die aus der Wöstenstraße kommend, nach rechts auf den Gehweg der Straße Am Fiskediek in Richtung Grabenstraße abbog, stark abgebremst. Hierbei kam der junge Mann auf regennasser Fahrbahn mit seinem Leichtkraftrad zu Fall und verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Gespräch verließen die Beteiligten den Unfallort. Personalien wurden nicht ausgetauscht. Bei der Radfahrerin soll es sich um eine etwa 40 Jahre alte Frau mit lockigen blonden Haaren gehandelt haben. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden an dem Leichtkraftrad auf etwa 500 Euro. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zur Radfahrerin geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

