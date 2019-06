Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall

Steinfurt (ots) - Auf der Altenberger Straße, in Höhe der Einmündung Schoppenkamp, hat sich am Montagmorgen (17.06.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 08.10 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mann aus Drensteinfurt mit seinem Auto stadteinwärts. Kurz vor dem Schoppenkamp bremste er seinen PKW verkehrsbedingt ab und war den Schilderungen zufolge vor der Ampel gerade wieder angefahren, als ein nachfolgender, 18-jähriger Hasbergener auf das Fahrzeug auffuhr. Der 51-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An beiden PKW entstanden erhebliche Sachschäden, die auf jeweils 10.000 Euro geschätzt werden.

Von Anonymous User