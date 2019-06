Greven, Verkehrsunfall am Freitag

Greven (ots) - Auf dem Schiffahrter Damm, in Höhe der Autobahnzufahrt A1, hat sich am Freitagnachmittag (14.06.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden eine 55-jährige Autofahrerin aus Telgte und der Fahrer des anderen PKW, ein 27-jähriger Düsseldorfer, leicht verletzt. Beide Autos wurden vollkommen beschädigt. Die Schäden betragen nach ersten Schätzungen etwa 38.000 Euro. Gegen 14.20 Uhr wollte der 27-Jährige von der Autobahnausfahrt -von der A1 kommend- auf den vorfahrtberechtigten Schiffahrter Damm abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto der 55-Jährigen, die in Richtung Münster unterwegs war.