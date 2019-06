Ochtrup, Verkehrsunfall

Ochtrup (ots) - Auf der Hauptstraße (L 510) in Langenhorst hat sich am Freitagmittag (14.06.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Autofahrerin schwer verletzt wurde. Die 29-jährige Autofahrerin aus Telgte war gegen 13.30 Uhr in Richtung Steinfurt unterwegs. Zu der Zeit fuhr ein Betonpumpen-LKW die Kreisstraße 65 aus Welbergen kommend. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision des LKW mit dem Wagen der vorfahrtberechtigten Autofahrerin. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Sachschäden werden auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Von Anonymous User