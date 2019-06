Ochtrup, Verkehrsunfall

Ochtrup (ots) - Am Montagmorgen (17.06.), gegen 08.20 Uhr, ereignete sich auf der L 573, Höhe Weiner 288, ein Verkehrsunfall. Eine Sattelzugmaschine mit Auflieger war auf gerader Strecke rechtsseitig in den Graben gefahren. Nach Aussage des LKW-Fahrers habe er einem ihm entgegenkommenden weißen Mercedes Sattelzug ausweichen müssen. Der weiße Sattelzug sei ohne anzuhalten in Richtung Heek weitergefahren. Für die Bergung des Sattelzuges musste die L 573 zwischen der B 54 und der K 59 für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder nähere Angaben zu dem weißen Mercedes machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

